Σε συμφωνία είχαν καταλήξει η Kim Kardashian και ο Ray J το 2023, με την οποία απαγορευόταν σε οποιονδήποτε από τους δύο να μιλά για το διαβόητο sex tape τους.

Όπως αποκάλυψε το TMZ, η τηλεπερσόνα και η μητέρα της, Kris Jenner, υπέγραψαν τη συμφωνία μαζί με τον πρώην σύντροφο της Kim και τη δική του μητέρα.

Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας: «Τα μέρη αποφάσισαν να συνάψουν τη συγκεκριμένη συμφωνία που καλύπτει όλες τις παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές αξιώσεις, διαφορές, αιτίες αγωγής, ισχυρισμούς και φερόμενες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των αξιώσεων και ισχυρισμών, που σχετίζονται με το αντικείμενο του sex tape».

Ο Ray J συμφώνησε επίσης, να μην θεωρεί υπεύθυνες τη Hulu ή την Disney για οποιαδήποτε αξίωση, δεδομένου ότι η σειρά «The Kardashians» προβάλλεται στο Hulu.

Ένας άλλος όρος της συμφωνίας δεσμεύει τα μέρη να μην «δυσφημούν ή θίγουν τον χαρακτήρα, τη φήμη, την ακεραιότητα, την εντιμότητα, τις επιχειρήσεις ή τις επιχειρηματικές πρακτικές» του άλλου.

Η συμφωνία κατατέθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμάχης για συκοφαντική δυσφήμιση και της αγωγής που είχαν καταθέσει η Kim Kardashian και η Kris Jenner κατά του Ray J, σχετικά με ισχυρισμούς ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονταν υπό έρευνα από ομοσπονδιακές Αρχές.

Οι δύο γυναίκες υποστηρίζουν ότι όλα αυτά είναι κατασκευάσματα της φαντασίας του Ray J.

Ο Ray J απάντησε με ανταγωγή, ισχυριζόμενος ότι η Kim Kardashian και η Kris Jenner «εδώ και δύο δεκαετίες προωθούν την ψευδή ιστορία ότι το sex tape που γύρισε η Kim με τον πρώην σύντροφό της διέρρευσε χωρίς τη συγκατάθεσή της».

Επιπλέον, ο Ray J ισχυρίζεται ότι η Kim Kardashian και η Kris Jenner τον προσέγγισαν το 2023 για να υπογράψει συμφωνία που θα απαγόρευε σε οποιονδήποτε να μιλά για το sex tape.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Ray J έλαβε έξι εκατομμύρια δολάρια, ενώ προβλέπονταν οικονομικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης.

Τώρα, ο Ray J υποστήριζε ότι η Kim Kardashian και η μητέρα της παραβίασαν τη συμφωνία, συζητώντας το sex tape στη σειρά τους στο Hulu, μόλις έναν μήνα μετά την οριστικοποίησή της.

Kim Kardashian & Ray J: Read The Secret $6 Million Sex Tape Settlement https://t.co/X4I8qaMiGN pic.twitter.com/4KfoukOsO9 — TMZ (@TMZ) March 27, 2026

