Η Kim Kardashian για ακόμη μία φορά τράβηξε τα βλέμματα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες όπου εμφανίζεται με δημιουργίες από τη δική της σειρά εσωρούχων, τη SKIMS.

Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σειρά από αποκαλυπτικά στιγμιότυπα, στα οποία ποζάρει με λεοπάρ σετ εσωρούχων, αποτελούμενο από σουτιέν και σλιπ.

Τα συγκεκριμένα κομμάτια αποτελούν μέρος της νέας καμπάνιας της SKIMS, στην οποία συμμετέχει και η Hailey Bieber, με στόχο την προώθηση της πιο πρόσφατης σειράς της εταιρείας.

Οι εικόνες, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσαν μέσα σε λίγες ώρες εκατομμύρια αντιδράσεις από τους εκατοντάδες εκατομμύρια ακολούθους της Kim Kardashian στα social media.

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