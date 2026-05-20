Σάλος έχει προκαλέσει στο εξωτερικό η υπόθεση που συνδέθηκε με την εταιρία SKIMS της Kim Kardashian, μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης σε φορτηγό που μετέφερε προϊόντα του brand.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, οι βρετανικές Αρχές εντόπισαν περίπου 90 κιλά κοκαΐνης, αξίας σχεδόν 9,5 εκατομμυρίων δολαρίων, κρυμμένα σε ειδική κρύπτη στο πίσω μέρος του οχήματος.

Το φορτηγό μετέφερε παλέτες με προϊόντα της SKIMS, γεγονός που έφερε την εταιρία στο επίκεντρο της υπόθεσης, χωρίς όμως να προκύπτει οποιαδήποτε εμπλοκή της.

Ο οδηγός συνελήφθη άμεσα, ενώ οι Αρχές εξέτασαν συνολικά 28 παλέτες με προϊόντα της εταιρίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των ερευνών μπήκε μία αδικαιολόγητη στάση 16 λεπτών που έκανε το όχημα κατά τη διαδρομή, με τους ερευνητές να εκτιμούν πως εκεί πιθανότατα έγινε η φόρτωση των ναρκωτικών.

Η SKIMS από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε τη θέση της μέσω επίσημης ανακοίνωσης, τονίζοντας πως δεν είχε καμία απολύτως γνώση για τη συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια.

«Η SKIMS γνωρίζει τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με αποστολή προϊόντων της εταιρείας μας. Θέλουμε να είμαστε απολύτως σαφείς: Δεν είχαμε καμία γνώση αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας και καμία απολύτως σχέση με την επιχείρηση λαθρεμπορίου, τον οδηγό ή το φορτηγό», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρία.

Τελικά, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο οδηγός φέρεται να παραδέχθηκε πως είχε συμφωνήσει να μεταφέρει την κοκαΐνη έναντι αμοιβής 4.500 δολαρίων, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε τρία χρόνια φυλάκισης.

