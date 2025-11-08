Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η μάρκα shapewear και loungewear, αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Kim Kardashian, SKIMS, εισήλθε επίσημα στην ισραηλινή αγορά μέσω αποκλειστικής συνεργασίας με τον premium λιανοπωλητή Irani Corp.

Η συμφωνία προβλέπει το άνοιγμα 10 έως 15 αυτόνομων καταστημάτων SKIMS μέχρι το τέλος του 2026.

Τα πρώτα καταστήματα, περίπου 300 τετραγωνικών μέτρων το καθένα, αναμένεται να ανοίξουν στις αρχές του 2026 σε περιοχές υψηλού προφίλ, όπως το Ramat Aviv Mall και το Big Fashion Glilot.

Η κίνηση σηματοδοτεί τη διαθεσιμότητα της μάρκας για ισραηλινούς καταναλωτές, οι οποίοι μέχρι σήμερα βασίζονταν σε διεθνείς υπηρεσίες ναυτιλίας ή παράλληλων εισαγωγών.

Ωστόσο, η Kim Kardashian βρέθηκε αντιμέτωπη με διεθνείς αντιδράσεις και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ (BDS), εξαιτίας προηγούμενων αναρτήσεών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καταδίκασαν τις ενέργειες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και της απάντησής της σε έκκληση διαδηλωτή για «Ελεύθερη Παλαιστίνη» με τη φράση: «Είναι εντάξει. Ελευθερώστε τους πάντες».

Ακτιβιστές σημειώνουν ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Kim Kardashian έχει εκφράσει αλληλεγγύη προς τους «Εβραίους φίλους» της, χωρίς να επικρίνει τις ισραηλινές ενέργειες στη Γάζα.

