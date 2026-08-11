Μία απρόσμενη περιπέτεια σημειώθηκε στην πολυτελή κατοικία της Kim Kardashian στο Hidden Hills της Καλιφόρνια, καθώς ένας άνδρας φέρεται να μπήκε παράνομα στην ιδιοκτησία της, την Κυριακή 9 Αυγούστου.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά Μέσα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 27χρονου, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για διάρρηξη στην έπαυλη, η αξία της οποίας υπολογίζεται περίπου στα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Το ακίνητο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διαδικασία ανακαίνισης και η Kim Kardashian δεν μένει εκεί με τα τέσσερα παιδιά της.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από άνδρα της ασφάλειας, ο οποίος εντόπισε τον ύποπτο μέσα στον χώρο και ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 27χρονος φέρεται να είχε αρχίσει να μεταφέρει αντικείμενα σε όχημα, ενώ στη συνέχεια πήρε αυτοκίνητο που ανήκει σε μέλος του προσωπικού της Kim Kardashian και απομακρύνθηκε από την περιοχή.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν, ενώ από την έρευνα δεν προέκυψε ότι έφερε όπλο.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες του περιστατικού.

Η ιστορία της πολυτελούς έπαυλης

Η συγκεκριμένη κατοικία αποτελεί ένα από τα ακίνητα που συνδέονται με την προσωπική ιστορία της Kim Kardashian. Την είχε αγοράσει το 2014 μαζί με τον τότε σύζυγό της, Kanye West, έναντι περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στη συνέχεια, το σπίτι υποβλήθηκε σε εκτεταμένη ανακαίνιση, με το συνολικό κόστος της επένδυσης να ανεβάζει σημαντικά την αξία του ακινήτου.

Μετά την αίτηση διαζυγίου του ζευγαριού το 2021, η Kim κράτησε την κατοικία, εξαγοράζοντας το ποσοστό που ανήκε στον πρώην σύζυγό της.

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