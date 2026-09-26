Η 45χρονη τηλεπερσόνα έκανε, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μια ανάρτηση στο Instagram από το ταξίδι της στην Ευρώπη, ανεβάζοντας στιγμιότυπα από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο με τον 41χρονο Βρετανό οδηγό της Formula 1 να δίνουν ένα φιλί σε σκάφος στον Σηκουάνα, με φόντο τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ. Η Kim Kardashian συνόδευσε την ανάρτηση με τις σημαίες των τεσσάρων χωρών και ένα emoji με αστέρια.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

Επίσης, η ανάρτηση περιλαμβάνει τις VIP προσκλήσεις της Kim Kardashian για τη συναυλία της Celine Dion στο Παρίσι, ένα ρομαντικό δείπνο για δύο, καθώς και μια selfie της σε πίστα αγώνων, όπου φαίνεται ο Lewis Hamilton να περνά με αγωνιστικό αυτοκίνητο.

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Kim Kardashian είναι παρόμοια με εκείνα που είχε ανεβάσει ο Lewis Hamilton πριν από λίγες ημέρες.

govastiletto.gr – Kim Kardashian & Lewis Hamilton: Ρομαντικές στιγμές στο Παρίσι