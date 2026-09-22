Η Kim Kardashian κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει πάνω της τα βλέμματα, αυτή τη φορά όμως με μια εμφάνιση αρκετά διαφορετική από το στιλ που μας έχει συνηθίσει.

Η τηλεπερσόνα βρέθηκε στο πλευρό του Lewis Hamilton στην επίσημη έναρξη του Lucas Museum of Narrative Art στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας ένα look με έντονα ανατολίτικες αναφορές.

Το μαύρο φόρεμα που φόρεσε ξεχώρισε αμέσως, καθώς απείχε αισθητά από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της.

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Οι εντυπωσιακές χρυσές λεπτομέρειες και το ιδιαίτερο σχέδιο δημιούργησαν μια εικόνα που παρέπεμπε σε σύγχρονη εκδοχή Γιαπωνέζας «γκέισας», προκαλώντας τα σχόλια των παρευρισκομένων.

Το vintage φόρεμα του Saint Laurent

Πίσω από την ασυνήθιστη εμφάνιση της Kim Kardashian υπήρχε, πάντως, μια σημαντική fashion επιλογή. Η ίδια επέλεξε ένα αρχειακό φόρεμα του Saint Laurent από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2004, την περίοδο που καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου ήταν ο Tom Ford.

Το εφαρμοστό cheongsam διαθέτει ψηλό mandarin γιακά, κοντά μανίκια και ένα χαρακτηριστικό άνοιγμα σε σχήμα δάκρυ στο ντεκολτέ. Οι χρυσές κεντημένες λεπτομέρειες πάνω στο μαύρο ύφασμα ολοκλήρωσαν το ιδιαίτερο look, χαρίζοντάς του έναν έντονα ανατολίτικο χαρακτήρα.

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