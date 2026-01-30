Η οικονομική κυριαρχία της Kim Kardashian δεν είναι τυχαία, αλλά προϊόν μιας στρατηγικής που οι ειδικοί αποκαλούν “ελεγχόμενη οικειότητα”. Το κλειδί της επιτυχίας της έγκειται στην ικανότητα να εργαλειοποιεί την ιδιωτικότητα, μετατρέποντας κάθε προσωπική κρίση ή πρόβλημα σε ένα άψογα συσκευασμένο προϊόν που τροφοδοτεί τους αλγόριθμους και τη διατηρεί αδιάλειπτα στην επικαιρότητα.

Ένα χαρακτηριστικό και πρόσφατο παράδειγμα είναι ο τρόπος που διαχειρίστηκε το διαζύγιό της με τον Kanye West και τις δημόσιες επιθέσεις που δέχτηκε από εκείνον.

Η διάσημη τηλεπερσόνα, αντί να κλειστεί στον εαυτό της ή να απαντάει σε κάθε παραλήρημα του πρώην συζύγου της στα social media, ακολούθησε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική: Το «δράμα» ως τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Ενώ ο Kanye West την κατηγορούσε δημόσια, εκείνη κρατούσε σιωπή για μήνες, μεταφέροντας όλη την ένταση και τις αποκαλύψεις στο ριάλιτι της οικογένειας, «The Kardashians». Με αυτόν τον τρόπο, είχε αναγκάσει όποιον ήθελε να μάθει την πλευρά της να δει το σόου, εκτοξεύοντας την τηλεθέαση και τα έσοδα από τις διαφημίσεις.

«Πάντα πίστευα ότι θα είχα τον Kanye ως σύντροφο για όλη μου τη ζωή. Αλλά δεν μπορώ πια να τον βοηθήσω. Αν κάποιος δεν θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», είχε δηλώσει η Kim στον τρίτο κύκλο της σειράς «The Kardashians» στο Hulu.

Ταυτόχρονα, την ώρα που το όνομά της βρισκόταν καθημερινά στα πρωτοσέλιδα λόγω της κρίσης στον γάμο της, η ίδια ανέβαζε συνεχώς φωτογραφίες με τα προϊόντα της SKIMS.

Εκμεταλλεύτηκε την τεράστια επισκεψιμότητα που είχε το προφίλ της λόγω του σκανδάλου για να προωθήσει τη νέα της συλλογή. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι η εταιρεία της είχε κάνει δισεκατομμύρια πωλήσεις μέσα στην πιο ταραχώδη προσωπική της περίοδο.

Ενδεικτικά, η SKIMS είχε καταγράψει πωλήσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το 2025, σημειώνοντας σημαντική άνοδο από τα 750 εκατομμύρια του 2023.

