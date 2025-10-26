Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Σε μια αιφνιδιαστική αποκάλυψη που σηματοδοτεί μια ριζική στροφή στην καριέρα της, η Κιμ Καρντάσιαν ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να αφήσει πίσω της τον κόσμο του lifestyle και της τηλεόρασης για να αφοσιωθεί πλήρως στη νομική.

Μιλώντας στο «The Graham Norton Show» την Παρασκευή (24/10), η 45χρονη σταρ έκανε γνωστή την πρόθεσή της, δηλώνοντας πως σε δύο εβδομάδες ολοκληρώνει τις νομικές της σπουδές.