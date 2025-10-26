Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης
Σε μια αιφνιδιαστική αποκάλυψη που σηματοδοτεί μια ριζική στροφή στην καριέρα της, η Κιμ Καρντάσιαν ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να αφήσει πίσω της τον κόσμο του lifestyle και της τηλεόρασης για να αφοσιωθεί πλήρως στη νομική.
Μιλώντας στο «The Graham Norton Show» την Παρασκευή (24/10), η 45χρονη σταρ έκανε γνωστή την πρόθεσή της, δηλώνοντας πως σε δύο εβδομάδες ολοκληρώνει τις νομικές της σπουδές.
«Ελπίζω να ασκήσω τη δικηγορία. Ίσως σε δέκα χρόνια να αφήσω πίσω μου την Kim K και να γίνω δικηγόρος σε δίκες – αυτό είναι που πραγματικά θέλω», εξομολογήθηκε η Καρντάσιαν, σκιαγραφώντας το όραμά της για το μέλλον.
Η ανακοίνωση έρχεται λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση των νομικών της σπουδών τον Μάιο, ένα επίτευγμα που ήρθε ύστερα από έξι χρόνια εντατικής προσπάθειας.
Σύμφωνα με τον μέντορά της, η Κιμ Καρντάσιαν αφιέρωσε συνολικά 5.184 ώρες μελέτης — περίπου 18 ώρες την εβδομάδα, 48 εβδομάδες τον χρόνο — μια θυσία που έκανε, ενώ παράλληλα μεγάλωνε τέσσερα παιδιά, διηύθυνε τις επιχειρήσεις της και γύριζε τηλεοπτικές εκπομπές.
Η απόφασή της να στραφεί στη νομική ρίζωσε το 2019, μετά την εμπειρία της με την υπόθεση της Άλις Μαρί Τζόνσον, μιας φυλακισμένης γυναίκας την οποία βοήθησε να αποφυλακιστεί.
«Όταν βρέθηκα στον Λευκό Οίκο για να συμβουλέψω σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος χάριτος, κατάλαβα ότι έπρεπε να μάθω περισσότερα. Ήθελα να μπορώ να αγωνίζομαι για ανθρώπους που έχουν πληρώσει το τίμημά τους στην κοινωνία και αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία», εξήγησε η Κιμ Καρντάσιαν.
Η πορεία προς τη νομική δεν ήταν εύκολη, καθώς η Κιμ Καρντάσιαν είχε αποκαλύψει στους θαυμαστές της ότι απέτυχε τρεις φορές στις εξετάσεις πριν τελικά περάσει το 2021. Πλέον, ελπίζει να ανοίξει τη δική της νομική εταιρεία, με στόχο να παρέχει βοήθεια σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε δίκαιη νομική εκπροσώπηση.
