Η οισοφαγίτιδα είναι φλεγμονή του εσωτερικού τοιχώματος του οισοφάγου και μπορεί να προκληθεί, μεταξύ άλλων, από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Η χρόνια οισοφαγίτιδα είναι συχνή, σύμφωνα με το Τμήμα Γαστρεντερολογίας του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, η οισοφαγίτιδα δεν ταυτίζεται με τον καρκίνο του οισοφάγου. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρόνιας φλεγμονής που σχετίζεται με παλινδρόμηση μπορεί να εμφανιστεί οισοφάγος Barrett, μια κατάσταση που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι μια διάγνωση οισοφαγίτιδας ισοδυναμεί με καρκίνο.

Το τρέιλερ της σειράς δεν διευκρινίζει τη βαρύτητα της κατάστασης της Κιμ Καρντάσιαν ούτε δίνει περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξή της. Σε άλλο σημείο του βίντεο, πάντως, η ίδια εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένη.

Ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν ήταν γνωστός δικηγόρος του Λος Άντζελες και πατέρας της Κιμ, της Κόρτνεϊ, της Κλόε και του Ρομπ Καρντάσιαν. Πέθανε το 2003 από καρκίνο του οισοφάγου, λίγους μήνες μετά τη διάγνωσή του.

Η ασθένεια του πατέρα της έχει αποτελέσει διαχρονικά κομμάτι της οικογενειακής ιστορίας των Kardashian. Το 2019, η οικογένεια συμμετείχε στην ίδρυση του UCLA Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health, το οποίο πήρε το όνομά του και επικεντρώνεται στη φροντίδα, την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τις παθήσεις του οισοφάγου. Πέντε χρόνια μετά την ίδρυσή του, η Κιμ είχε παραστεί μαζί με τις αδελφές της σε εκδήλωση για την επέτειο του κέντρου και είχε μιλήσει για τη σημασία του έργου του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κιμ Καρντάσιαν επιλέγει το οικογενειακό ριάλιτι για να μοιραστεί μια προσωπική πληροφορία σχετικά με την υγεία της. Το 2025 είχε αποκαλύψει ότι ένας γιατρός είχε εντοπίσει ένα «μικρό ανεύρυσμα» στον εγκέφαλό της, το οποίο η ίδια είχε συνδέσει με το στρες. Αργότερα, μέσα από την εκπομπή, έγινε γνωστό ότι είχε λάβει ιατρική έγκριση για να συνεχίσει κανονικά τις δραστηριότητές της.

Η νέα αποκάλυψη έρχεται λίγο πριν από την πρεμιέρα της 8ης σεζόν του «The Kardashians», η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 8 Οκτωβρίου στο Hulu. Η νέα σεζόν παρουσιάζει τη ζωή της οικογένειας με έμφαση στις αλλαγές, τις προσωπικές σχέσεις και τα νέα κεφάλαια που ανοίγονται για τα μέλη της.

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