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Η Κιμ Καρντάσιαν κάνει μια αποκάλυψη για την υγεία της, στο νέο κύκλο του «The Kardashians», αφού στο τρέιλερ της 8ης σεζόν αναφέρει ότι έχει διαγνωστεί με οισοφαγίτιδα.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα του τρέιλερ, η 45χρονη τηλεπερσόνα εμφανίζεται ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι και εξηγεί τι έχει συμβεί. «Έχω κάτι που ονομάζεται οισοφαγίτιδα», λέει χαρακτηριστικά. Αμέσως μετά, ακούγεται μια φωνή εκτός πλάνου να τη ρωτά: «Δεν είναι αυτό από το οποίο πέθανε ο πατέρας σου;».
Η αναφορά αφορά τον πατέρα της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου το 2003, σε ηλικία 59 ετών. Η αντίδραση της Κρις Τζένερ στο τρέιλερ είναι έντονα συναισθηματική. «Δεν μπορώ, μου έρχεται να κλάψω», λέει μπροστά στην κάμερα.