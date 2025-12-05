Η λατρεμένη από το κοινό Κιμ Κατράλ είπε για τέταρτη φορά το «ναι» στα 69 της, επιλέγοντας να παντρευτεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε έναν διακριτικό, αλλά άκρως ρομαντικό γάμο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό People, η διάσημη ηθοποιός παντρεύτηκε με τον 54χρονο αγαπημένο της σε μια σύντομη και ζεστή τελετή, γεμάτη συναίσθημα και απλότητα.

Το ζευγάρι, που ζει τον έρωτά του χωρίς κανέναν ενδοιασμό, αποφάσισε να μοιραστεί τη μεγάλη στιγμή μόνο με τους πιο κοντινούς ανθρώπους του.

Ο γάμος έγινε στο Chelsea Old Town Hall, ένα ιστορικό και ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό σκηνικό, παρουσία μόλις 12 καλεσμένων, ώστε να κρατήσουν την ημέρα όσο πιο προσωπική γίνεται.

Πηγή: people.com