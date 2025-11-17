Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

H Κιμ Κίλιαν έκανε τη πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια υγείας που πέρασε πριν από λίγες μέρες στο Κολλέγιο Αθηνών για να παρακολουθήσει την παράσταση «Παραδοσιακώς Ακατάλληλο», όπου συμμετείχε η Σία Κοσιώνη στο θεατρικό της ντεμπούτο. (δείτε περισσότερα εδώ).

Η γνωστή δημοσιογράφος φαίνεται ότι έχει αναρρώσει πλήρως και έχει επιστρέψει στη καθημερινότητά της.

Αυτή τη φορά, ο φωτογραφικός μας φακός την εντόπισε στην 37η Athens Fashion Week και συγκεκριμένα, στο show της Daphne Valente, όπου πόζαρε μαζί με τη σχεδιάστρια.

Η Κιμ Κίλιαν επέλεξε ένα total black outfit, το οποίο ολοκλήρωσε με λεοπάρ γόβες, οι οποίες είναι η απόλυτη τάση γι’ αυτή την εποχή.

Είναι γνωστό άλλωστε, ότι λατρεύει τη μόδα και σε κάθε της εμφάνιση ξέρει πώς να τραβάει όλα τα βλέμματα πάνω της. Εξάλλου, κάθε χρόνο δίνει το παρών στην Εβδομάδα Μόδας, όπου στηρίζει τους έλληνες σχεδιαστές.

Πηγή: NDP Photo Agency