Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

H Κιμ Κίλιαν έκανε τη πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την περιπέτεια υγείας που πέρασε.

Η γνωστή δημοσιογράφος βρέθηκε στο Κολλέγιο Αθηνών για να παρακολουθήσει την παράσταση «Παραδοσιακώς Ακατάλληλο», όπου συμμετείχε η Σία Κοσιώνη στο θεατρικό της ντεμπούτο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τη θεατρική ομάδα ΘΕ.ΑΣ.Υ, με τα έσοδα να στηρίζουν το Ίδρυμα Γαλιλαία – Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Η Κιμ Κίλιαν έφτασε στον χώρο συνοδευόμενη από την κόρη της, σε μια στιγμή ιδιαίτερα σημαδιακή, καθώς αποτελεί την πρώτη δημόσια έξοδο της δημοσιογράφου μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών της.

Χαμογελαστή, πόζαρε με την κόρη της στους φωτογράφους, δείχνοντας πως αφήνει πίσω της μια δύσκολη περίοδο και έκλεψε τις εντυπώσεις με το στυλ και τη γοητεία της!

Πηγή φωτογραφιών: NDP Photo Agency

