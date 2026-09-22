Τον Ιούλιο του 2025 η Κιμ Κίλιαν αποκάλυψε για πρώτη φορά, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, την περιπέτεια υγείας της.

«Η τελευταία μου χημειοθεραπεία. 07/07/25. Σύντομα θα τα μοιραστώ όλα μαζί σας. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους τους αγαπημένους φίλους που ήταν δίπλα μου όλο αυτό το διάστημα», έγραψε στην ανάρτησή της η γνωστή δημοσιογράφος.

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Δύο μήνες μετά, επέστρεψε με νέα ανάρτηση μέσα από τον επίσημο λογαρισμό της στα social media την ημέρα των γενεθλίων της.

«🎂✨ Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου, διαφορετικά αυτή τη φορά… πιο ήρεμα αλλά με περισσότερο νόημα.

Επίσημα: Cancer Free 🙏🏼❤️».

View this post on Instagram A post shared by Κιμ Κίλιαν (@kimkilian)

Την Τρίτη 22/09, μέσα από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η Κιμ Κίλιαν παραχώρησε την πρώτη της συνέντευξη μετά την περιπέτεια με τον καρκίνο.

Σε μία άκρως αποκαλυπτική συζήτηση με την παρουσιάστρια του Alpha, μίλησε για όσα έζησε όλο αυτό το διάστημα και συγκίνησε με τις αποκαλύψεις της.

«Δεν έκανα ανάρτηση νωρίτερα, γιατί δεν ήθελα ούτε να στεναχωρηθεί κάποιος, αλλά ούτε να με λυπηθούν. Έμαθα ότι έχω καρκίνο στο μαστό μετά από ένα χειρουργείο. Πήγα για κάτι τελείως διαφορετικό στο γιατρό και βγήκα με μία διάγνωση από το χειρουργείο. Το σώμα μας μιλάει. Το σώμα μου “μίλησε”. Είχα πάει να κάνω τα νύχια μου και ξαφνικά άρχισα να πονάω και να κλαίω. Και μου είπε η κοπέλα που μου έκανε τα νύχια: “πηγαίνετε να κάνετε εξετάσεις”. Αυτό ήταν ένα μήνα πριν μάθω για τον καρκίνο», αποκάλυψε αρχικά.

«Ο καρκίνος μου ήταν σε αρχικό στάδιο, αλλά ήταν επιθετικός. Όταν έμαθα ότι έχω καρκίνο το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πώς θα το πω στα παιδιά. Επειδή είχε νοσήσει και η μητέρα μου από καρκίνο του μαστού, ήξερα ακριβώς πώς είναι. Είναι πιο δύσκολο για αυτούς που είναι δίπλα σου, παρά για εσένα. Τον φόβο της απώλειας δεν τον ξεχνάς ποτέ. Όταν έμαθα ότι έχω καρκίνο φοβήθηκα για πράγματα που αφορούσαν τις κόρες μου», δήλωσε στη συνέχεια.

«Όταν τελείωσα τις θεραπείες για τον καρκίνο ήθελα να βοηθήσω τις γυναίκες που μόλις άρχιζαν, για να τους δείξω ότι θα γίνουν καλά. Σε όλο το ταξίδι της θεραπείας δεν ένιωσα ούτε μία στιγμή ότι δεν θα τα καταφέρω. Δεν με ενόχλησε να χάσω τα μαλλιά μου, αλλά την εμπειρία να σου ξυρίζουν το κεφάλι δεν την ξεχνάς ποτέ. Όταν χάνεις τα μαλλιά σου παύεις να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη, σε σοκάρει η εικόνα», είπε με δάκρυα στα μάτια.

«Τα παιδιά μου ήταν οι τελευταίοι άνθρωποι που έμαθαν για τον καρκίνο. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα για τους ανθρώπους που νοσούν από καρκίνο είναι το σύστημα στήριξης στους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν το λεωφορείο μόνοι τους για να πάνε στις θεραπείες», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Ακόμη, αναφέρθηκε με τρυφερότητα στις δύο κόρες της: «Δεν έχω βιώσει το “σύνδρομο της άδειας φωλιάς”, αλλά φαντάζομαι πώς θα είναι. Οι κόρες μου, παρόλο που προέρχονται από αναγνωρίσιμους γονείς, είναι χαμηλών τόνων. Πάντα δούλευα πολλές ώρες, αυτό που έχω μετανιώσει είναι ότι έχασα πολλές στιγμές τους όταν ήταν μικρές».

Για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση δήλωσε: «Θα γυρνούσα στην τηλεόραση αν μου γινόταν μία πρόταση που θα μου ταίριαζε».

Τέλος, η Κιμ Κίλιαν θέλησε να στείλει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα: «Σε όσες γυναίκες νοσούν από καρκίνο θέλω να πω ότι μπορούν να βγουν νικήτριες».

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