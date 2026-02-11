Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα περιμένουν το δεύτερο παιδάκι τους και η Kimberly Guilfoyle έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία της να είναι εκείνη η νονά.

Βέβαια, υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες που μπορεί να μην έχει υπολογίσει, καθώς δεν μπορεί μόνη της να βαφτίσει το μωράκι τους, παρά μόνο μαζί με ένα ορθόδοξο χριστιανό, αφού η ίδια είναι καθολική.

Ιερέας ανέφερε στο «Super Κατερίνα»: «Στην περίπτωση που υπάρχει και ορθόδοξος νονός μπορεί να βάλει και εκείνος λίγο λάδι αλλά ο ορθόδοξος πρέπει να υπάρχει γιατί ο ορθόδοξος θα εισάγει το παιδί στην ορθόδοξη πίστη, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρχει μόνο ένας καθολικός».

Ο Ανδρέας Καραγιάννης ανέφερε: «Δεν απαγορεύεται, είναι όπως μας το λέει ο πάτερ. Μπορεί να συμμετέχει στο μυστήριο ως μάρτυρας και να διαβάσει κάποιες ευχές. Ο καθολικός εφόσον τελέσει το μυστήριο του βαπτίσματος εν ονόματι της αγίας τριάδας, να θυμίσουμε ότι το Φιλιόκβε είναι η διαφορά ορθοδόξων – καθολικών, είναι αυτό που στα μυστήρια κάνει τη διαφορά, αν όμως γίνει επίκληση της Αγίας Τριάδος και πάει σε μια διαδικασία στην αρχιεπισκοπή και τον μυρώσουν μπορεί μετά να τελέσει ορθόδοξο μυστήριο».

govastiletto.gr – Σίλια Κριθαριώτη: Αλεξάνδρα Νίκα, Kimberly Guilfoyle και Carla Bruni στο haute couture show του οίκου στο Παρίσι