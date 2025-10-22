Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Kimberly Guilfoyle μιλάει για πρώτη φορά στη Vogue Greece του Νοεμβρίου, λίγο πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της ως η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα.

Η συνέντευξη, που θα δημοσιευθεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, αποκαλύπτει την προσωπική της συγκίνηση και το όραμά της για τη νέα της θέση.



«Είναι τιμή και προνόμιο να εκπροσωπώ τη χώρα μου, ειδικά εδώ, στην Ελλάδα. Νιώθω πως πρόκειται για ένα ορόσημο που εμπνέει και τα νέα κορίτσια να ονειρεύονται μεγάλα», σημειώνει η ίδια στη συζήτηση με την Ηλιάνα Μάγρα.

Στο ίδιο τεύχος, η Fotinì Peluso, η ταλαντούχα πρωταγωνίστρια της τηλεοπτικής μεταφοράς του έργου Η Μεγάλη Χίμαιρα του Μ. Καραγάτση, μιλά στον Βλάση Κωστούρο για το ρόλο της Μαρίνας, τις ελληνικές της ρίζες και τη δική της πορεία αυτογνωσίας. «Ξαναδιάβασα το βιβλίο με διαφορετικά μάτια, πιο ώριμα. Βρήκα μέσα του δικά μου κομμάτια – ανησυχίες, συγκρούσεις, ανάγκη για ελευθερία. Η γυναικεία σεξουαλικότητα παραμένει κάτι που η κοινωνία δυσκολεύεται να αποδεχθεί πλήρως», εξομολογείται.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, η Kimberly Guilfoyle θα επισκεφθεί το Προεδρικό Μέγαρο στις 4 Νοεμβρίου, προκειμένου να επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η άφιξή της στην Αθήνα αναμένεται λίγες ημέρες νωρίτερα, την 1η Νοεμβρίου.

Η νέα πρέσβης έχει ήδη κάνει γνωστό πως οι ενεργειακές συνεργασίες θα αποτελέσουν βασικό πυλώνα της αποστολής της. Η παρουσία της συμπίπτει με τη συνεδρίαση των υπουργών της Διατλαντικής Σύμπραξης για την Ενέργεια (P-TEC), στην οποία θα συμμετάσχει και ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright.

Οι συντονισμένες δράσεις και η προετοιμασία του προγράμματος στην Ελλάδα βρίσκονται υπό την εποπτεία του Σταύρου Παπασταύρου, σηματοδοτώντας μια περίοδο στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Πηγή: Vogue.gr