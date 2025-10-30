Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Λίγες ώρες έμειναν για την άφιξη της Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα. Η νέα Πρέσβειρα της Ελλάδας αύριο θα φτάσει στη χώρα μας, ενώ αναμένεται να έχει ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο!

Αναλυτικότερα, το Σάββατο (1/11) θα δώσει το παρών στην εκδήλωση γνωριμίας που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30) που βρίσκεται μόλις μερικά μέτρα μακριά. Στην εκδήλωση θα μιλήσει η καλή της φίλη, Ελένη Μπούση, γνωστή προσωπικότητα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 19:00, η Guilfoyle θα παραθέσει δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» σε επιχειρηματίες, πολιτικούς κι άλλες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει δείπνο, κοκτέιλ και χορό, ενώ οι καλεσμένοι έχουν τη δυνατότητα επιλέξουν και το μενού που θα τους σερβιριστεί. Οι επιλογές είναι: μοσχαρίσιο φιλέτο μαγειρεμένο με κόκκινο κρασί σε σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά, ή stake ψητού κουνουπιδιού με σάλτσα από καρύδα και ταχίνι.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση προς τιμήν της, στο Κέντρο Αθηνών, όπου θα τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Να σημειώσουμε πως η Kimberly Guilfoyle ορκίστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου.

Στο πλευρό της ο γιος της

Η Kimberly Guilfoyle θα έχει στο πλευρό της -κατά τη διαμονή της στην Αθήνα – τον 19χρονο γιο της, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, τον επιχειρηματία, Eric Villency.

«Ήθελε να είναι εδώ για να στηρίξει τη μητέρα του, κι εγώ πιστεύω πως θα είναι διδακτική εμπειρία για εκείνον», είπε η ίδια της προάλλες σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Vogue Greece. Ο Ronan ξεκίνησε φέτος τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο του Μαϊάμι και τις συνεχίσει από απόσταση.

Tην Πέμπτη 6 Νοεμβρίου η πρώτη της επίσημη δημόσια εμφάνιση

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου η Guilfoyle θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στις 12:00 το μεσημέρι, όμως σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1, Πρωινό, η πρώτη της επίσημη δημόσια εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, στη Σύνοδο της σύμπραξης για τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία.

Η έπαυλη όπου θα μείνει στην Αθήνα

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα θα εγκατασταθεί στο Jefferson house στο Κολωνάκι, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Πρεσβεία των ΗΠΑ. Αυτή είναι η επίσημη πρεσβευτική κατοικία, η οποία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να τη φιλοξενήσει τα επόμενα χρόνια.

Πρόκειται για μία έπαυλη, η οποία ανακαινίστηκε εξ ολοκλήρου και είναι έτοιμη να την υποδεχτεί. Το σπίτι έχει την προσωπική πινελιά της Kimberly Guilfoyle, όπως κάποια έργα τέχνης της αρεσκείας της.

Σημειώνεται ότι αυτή η κατοικία είναι αποκλειστική περιουσία της Αμερικανικής Πρεσβείας και θεωρείται αμερικανικό έδαφος. Φυλάσσεται εξωτερικά από 11 αστυνομικούς και εσωτερικά από Αμερικανούς αστυνομικούς και security.

Η εν λόγω έπαυλη έχει στοιχεία από το Palm Beach. Στην αυλή έχει μια μεγάλη πισίνα περιτριγυρισμένη από πράσινο, ενώ στον εσωτερικό χώρο, υπάρχει ένα μαρμάρινο τζάκι και ένα μεγάλο πιάνο.

Το αφιέρωμα της New York Post

Αφιέρωμα στην έπαυλη όπου θα μείνει η Kimberly Guilfoyle έχει κάνει και η New York Post.

Η New York Post ενημερώνει ότι η κατοικία βρίσκεται στην εύπορη συνοικία Κολωνάκι της Αθήνας, μια περιοχή γνωστή για τη νεοκλασική της αρχιτεκτονική και την εγγύτητα σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους.

Στο εσωτερικό, η κατοικία έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί τόσο ιδιωτικούς χώρους διαβίωσης όσο και χώρους για επίσημες εκδηλώσεις. Το εσωτερικό περιλαμβάνει επίσημους χώρους υποδοχής, τραπεζαρίες και χώρους συσκέψεων, όλα επιπλωμένα για να αντιπροσωπεύουν τον αμερικανικό πολιτισμό με σεβασμό στις ελληνικές καλλιτεχνικές παραδόσεις.

Το Jefferson House διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας, αναφέρει η New York Post, φιλοξενώντας εκδηλώσεις που ενισχύουν διπλωματικές, πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις. Οι δεξιώσεις, οι πολιτιστικές συγκεντρώσεις και οι επίσημες συναντήσεις που πραγματοποιούνται στην κατοικία, συμβάλλουν στον συνεχή διάλογο και την εταιρική σχέση μεταξύ των δύο εθνών.

