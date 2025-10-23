Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η νέα Πρέσβειρα της Ελλάδας Kimberly Guilfoyle έχει ξεκινήσει να φτιάχνει βαλίτσες για την χώρα μας, αφού το Σάββατο 1η Νοεμβρίου – όπως λένε οι πληροφορίες – πρόκειται να φτάσει στην Αθήνα για να αναλάβει τα καθήκοντά της.

Να σημειώσουμε πως η Kimberly Guilfoyle ορκίστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου και θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα στις 4 Νοεμβρίου, ώστε να αναλάβει επισήμως καθήκοντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kimberly Guilfoyle (@kimberlyguilfoyle)

Λίγο πριν αναλάβει τα καθήκοντά της η λαμπερή Kimberly φωτογραφήθηκε για το τεύχος Νοεμβρίου της Vogue Greece.

Η συνέντευξή της, που θα δημοσιευθεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, αποκαλύπτει την προσωπική της συγκίνηση και το όραμά της για τη νέα της θέση.



«Είναι τιμή και προνόμιο να εκπροσωπώ τη χώρα μου, ειδικά εδώ, στην Ελλάδα. Νιώθω πως πρόκειται για ένα ορόσημο που εμπνέει και τα νέα κορίτσια να ονειρεύονται μεγάλα», σημειώνει η ίδια στη συζήτηση με την Ηλιάνα Μάγρα.

Η επιλογή της Kimberly Guilfoyle ως πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, σηματοδοτεί μια σαφή στροφή στο διπλωματικό σκηνικό, όχι τόσο από άποψη προσόντων παραδοσιακής διπλωματίας όσο από πλευράς δυναμικού στυλ και δημόσιας παρουσίας. Η Guilfoyle πέρασε έναν δρόμο που δεν είναι ο κλασικός «καριέρα διπλωμάτη», αλλά ο δρόμος της νομικής, της τηλεόρασης, του μόντελινγκ και της πολιτικής και τώρα καλείται να μετατρέψει αυτήν την εμπειρία σε εργαλείο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας.

Η επιλογή του Donald Trump για την πρέσβειρα της Αμερικής στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για ένα πρόσωπο που βρίσκεται μέσα στην οικογένειά του και ο Πρόεδρος των Η.Π.Α συνηθίζει να προχωρά σε τέτοιες επιλογές.

Η στυλιστική μεταμόρφωση της Kimberly Guilfoyle

Η Kimberly Guilfoyle έχει ζήσει μια εντυπωσιακή στυλιστική μεταμόρφωση.

Το στυλ της χαρακτηρίζεται γενικά από μια έντονη, “glam” αισθητική, συχνά με επίσημα και εφαρμοστά ρούχα. Έχει υποστεί μεταμόρφωση με την πάροδο των ετών, ειδικά μετά τη σύνδεσή της με την οικογένεια Trump.

Βασικά στοιχεία του στυλ της:

Προτιμά συχνά φορέματα body-con (πολύ εφαρμοστά) και στενά ταγιέρ, μερικές φορές σε στυλ peplum (με βολάν στη μέση).

Φορά συχνά ρούχα σε ζωηρά, τολμηρά χρώματα, όπως έντονο κόκκινο ή φούξια.

Βραδινό μακιγιάζ: Το μακιγιάζ της είναι συνήθως βαρύ, με έντονο eyeliner, ψεύτικες βλεφαρίδες, περιγράμματα στα χείλη και έντονο κοντούρ (contouring), ανεξαρτήτως ώρας ή περίστασης.

Μακριά, ογκώδη μαλλιά: Έχει χαρακτηριστικό χτένισμα με μακριά, ογκώδη μαλλιά, συχνά με προσθήκη extensions, και κεντρική χωρίστρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kimberly Guilfoyle (@kimberlyguilfoyle)

Αξεσουάρ: Χρησιμοποιεί αξεσουάρ όπως μεγάλα γυαλιά ηλίου και εντυπωσιακά κοσμήματα.

Με τη σύζυγο του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα και τη Σίλια Κριθαριώτη στο πιο famous και luxurious private club του Λονδίνου, Annabel’s όπου πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η φιλανθρωπική εκδήλωση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Hellenic Initiative.

Το στυλ της έχει συχνά σχολιαστεί από μέσα ενημέρωσης ως “υπερβολικό”, “άκαμπτο” ή ακολουθώντας “ξεπερασμένες τάσεις”, μερικές φορές να μην ταιριάζει με την περίσταση. Ωστόσο, μετά τον χωρισμό της με τον Donald Trump Junior, φαίνεται να έχει αναβαθμίσει την εμφάνισή της, υιοθετώντας πιο κομψά και λιτά σύνολα.

Η νέας πρέσβης στην Ελλάδα, η Kimberly Guilfoyle έχει αποδείξει ότι μπορεί να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της ξανά και ξανά.

Φυσικά τώρα όλοι περιμένουν τα πρώτα της looks στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: women.com,andro.gr,wikipedia