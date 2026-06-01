Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους νέα στιγμιότυπα, στα οποία ποζάρει χαμογελαστή, ενώ σε ένα από τα καρέ εμφανίζεται μαζί με τον Κίμωνα Κουρή.

Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από μια ιδιαίτερα όμορφη έξοδο, σε καλοκαιρινό σκηνικό, με λουλούδια, φωτισμό και χαλαρή διάθεση. Στο πρώτο στιγμιότυπο ποζάρει μόνη της, φορώντας ένα αέρινο γαλάζιο top με δέσιμο στον λαιμό και παντελόνι σε παρόμοια απόχρωση, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με έντονο κόκκινο κραγιόν και statement σκουλαρίκια.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανάρτησε, ξεχώρισε και το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Κίμωνα Κουρή. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε καθισμένο σε τραπέζι, περιτριγυρισμένο από λουλούδια, με τον ηθοποιό να κοιτάζει την αγαπημένη του και να της κρατά τρυφερά το πρόσωπο.

Η ηθοποιός συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λεζάντα: «Άνθρωποι, μέρη και αναμνήσεις!», προσθέτοντας τα hashtags «#longweekend» και «#vibes».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioanna Triantafyllidou (@ioannatri)

Το ζευγάρι, που κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, διανύει μια ιδιαίτερη περίοδο, καθώς πριν από λίγους μήνες απέκτησε το πρώτο του παιδί. Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής έγιναν γονείς για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ήρθε στη ζωή ο γιος τους, γεγονός που επισφράγισε με τον πιο όμορφο τρόπο τη σχέση τους.

govastiletto.gr -Ο Κίμων Κουρής θα συμμετάσχει στην ταινία «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt