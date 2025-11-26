Για περισσότερο από μια δεκαετία, η Chiara Ferragni ήταν το απόλυτο σύμβολο της ψηφιακής εποχής: μια γυναίκα που μεταμόρφωσε ένα blog σε αυτοκρατορία μόδας και lifestyle, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια followers και μετατρέποντας την online επιρροή της σε brand με διεθνή βαρύτητα. Για πολλούς, η Ferragni αντιπροσώπευε την υπόσχεση της σύγχρονης influencer: αυθεντικότητα, λάμψη, επιτυχία και μια άμεση σχέση με το κοινό της.

Ωστόσο, η άλλοτε αψεγάδιαστη εικόνα της Chiara Ferragni δέχεται σήμερα ισχυρό πλήγμα. Η Ιταλίδα επιχειρηματίας βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες απάτης, οι οποίες οδήγησαν τη δικαιοσύνη στο Μιλάνο να ζητήσει την επιβολή ποινής φυλάκισης έως 20 μηνών. Η «βασίλισσα των social media» καλείται πλέον να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του δικαστηρίου για τις πράξεις της.

H «Pandoro-gate» και η ποινή που θέλουν οι εισαγγελικές αρχές

Η υπόθεση, γνωστή ως «Pandoro-gate», αφορά μια χριστουγεννιάτικη συνεργασία μεταξύ της Ferragni και της εταιρείας Balocco το 2022. Η καμπάνια προώθησε ειδικές συσκευασίες pandoro, δίνοντας στο κοινό την εντύπωση ότι μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο παιδιατρικό νοσοκομείο Regina Margherita του Τορίνο. Ωστόσο, η έρευνα των ιταλικών αρχών αποκάλυψε ότι η δωρεά των 50.000 ευρώ ήταν σταθερή, έγινε πριν την έναρξη της καμπάνιας και δεν συνδέθηκε με τις πωλήσεις των προϊόντων.

Η «δημιουργία λανθασμένης εντύπωσης φιλανθρωπικής στήριξης» είναι, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο πυρήνας της απάτης. Οι εταιρείες της Ferragni φέρεται να κέρδισαν πάνω από 2,2 εκατομμύρια ευρώ από τις συνεργασίες αυτές. Το 2023, η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού είχε ήδη επιβάλει πρόστιμα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η influencer πλήρωσε επιπλέον 3,4 εκατομμύρια ευρώ για τις καμπάνιες με τα pandoro και τα πασχαλινά αυγά.

Με όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω της, η Ferragni έδωσε το παρών στο δικαστήριο του Μιλάνου στις 25 Νοεμβρίου. Ισχυρίστηκε πως ενήργησε «πάντα καλόπιστα» και ότι η φιλανθρωπία δεν ζημιώθηκε. Οι εισαγγελείς ωστόσο ζητούν 20 μήνες φυλάκισης. Η υπόθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί με την επόμενη ακρόαση στις 19 Δεκεμβρίου και την απόφαση στις αρχές του νέου έτους.

Η υπόθεση ξεπερνά το ζήτημα της παραπλάνησης του κοινού από τη Ferragni. Θίγει ένα βαθύτερο θέμα: τη μεγάλη δύναμη των influencers. Η σύγχυση μεταξύ φιλανθρωπίας και marketing δημιουργεί ένα ασαφές ηθικό τοπίο. Πόση διαφάνεια οφείλουν να έχουν; Και πώς μπορεί το κοινό να εμπιστευτεί κανόνες που φαίνεται να εκτιμούν περισσότερο το φαίνεσθαι παρά την ουσία;

