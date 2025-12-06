Η Klavdia επιστρέφει δισκογραφικά με τον «Άνεμο», ένα μοντέρνο, αυθεντικά ελληνικό και συναισθηματικό τραγούδι.

Ο «Άνεμος», που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την ικανότητα που έχει η Klavdia να «γεφυρώνει» με τη σαγηνευτική φωνή της τον δυναμισμό της ποπ του σήμερα με τη διαχρονική «μαγεία» της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.

Ο «Άνεμος», σε μουσική των Αrcade και του Αποστόλη Μαλλιά και στίχους των Arcade, κυκλοφορεί τώρα στις streaming υπηρεσίες, ενώ σύντομα θα μεταφερθεί με music video και στο YouTube.

Την ίδια ώρα, η Klavdia συνεχίζει τις συναυλίες της σε όλη την Ελλάδα, λίγο μετά την περιοδεία σε Αυστραλία και Αμερική δίπλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό και την εμφάνισή της στο Καλλιμάρμαρο κατά την τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Δείτε το Instagram reel:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panik Records (@panik_entertainment_group)

Βρείτε το «Άνεμος» στις streaming υπηρεσίες: bfan.link/ Klavdia-ARCADE-Anemos

