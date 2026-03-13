Τον ενθουσιασμό της για το τραγούδι «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα ο Akylas στην Eurovision 2026, εξέφρασε η Klavdia.

Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή Super Katerina και στάθηκε ιδιαίτερα στο συναίσθημα που κρύβεται πίσω από το κομμάτι.

Όπως ανέφερε, γνωρίζει και εκτιμά τον καλλιτέχνη εδώ και καιρό, παρόλο που μέχρι πρόσφατα δεν είχαν γνωριστεί από κοντά. Παράλληλα τόνισε ότι θεωρεί τον Akyla έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο και ευγενικό άνθρωπο, που αξίζει την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό.

Η Klavdia στάθηκε ιδιαίτερα στην προσωπική ιστορία που συνδέεται με το τραγούδι, επισημαίνοντας ότι τη συγκινεί η αναφορά του καλλιτέχνη στη σχέση που έχει με τη μητέρα του. Όπως είπε, αυτό το στοιχείο δίνει στο κομμάτι έναν πιο συναισθηματικό χαρακτήρα.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι το «Ferto» διαθέτει στοιχεία που μπορούν να αγγίξουν και το διεθνές κοινό, γεγονός που –όπως πιστεύει– το κάνει να ταιριάζει πολύ στον διαγωνισμό.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια μίλησε και για τις συμμετοχές που θεωρεί δυνατές φέτος στη Eurovision, αναφέροντας ότι ξεχωρίζει μεταξύ άλλων την Cyprus με το τραγούδι «Jalla», αλλά και τις συμμετοχές της Denmark και της Albania.

