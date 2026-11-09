Η Klavdia και ο Γιάννης Κότσιρας συναντιούνται δισκογραφικά σε ένα «μαγικό» ντουέτο, με τίτλο «Πέρα στο γιαλό».

Ο Γιάννης Κότσιρας και η Klavdia ενώνουν τις φωνές τους σε ένα δυναμικό ethnic τραγούδι που έγραψαν οι Arcade, αναδεικνύοντάς το με τις ιδιαίτερες χροιές τους και τη μουσική τους χημεία.

Το «Πέρα στο γιαλό» θα κυκλοφορήσει από την Arcade Music και την Panik Records τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και θα συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερης αισθητικής music video στο YouTube.

Δείτε το teaser:

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