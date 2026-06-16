Στα παρασκήνια των προβών για τα Mad VMA 2026 βρέθηκε η Klavdia, όπου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», με αφορμή τη φετινή της εμφάνιση στη σκηνή των βραβείων.

Η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2025 θα εμφανιστεί φέτος στη σκηνή των Mad VMA μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, σε ένα ιδιαίτερο μουσικό act που αναμένεται να προβληθεί από το MEGA, την 1η Ιουλίου, στις 21:00.

Μιλώντας για τη συνεργασία τους, η νεαρή ερμηνεύτρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, τονίζοντας πως πρόκειται για μια εμπειρία που απολαμβάνει ιδιαίτερα, ενώ μίλησε με θερμά λόγια για τον γνωστό τραγουδιστή και τη μεταξύ τους συνεργασία στο στούντιο.

Ωστόσο, όταν η συζήτηση πήγε σε πιο προσωπικές ερωτήσεις, σχετικά με την παρουσία του Akyla, αλλά και της Βουλγάρας νικήτριας Dara στα Mad VMA και το πώς θα ένιωθε σε μια πιθανή συνύπαρξη στον ίδιο χώρο, η Klavdia απέφυγε να δώσει ευθεία απάντηση.

Αντί για σχόλιο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, επέλεξε να στρέψει τη συζήτηση στο γενικότερο κλίμα της βραδιάς, αναφερόμενη στις Eurovision παρουσίες και εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τα acts που θα παρουσιαστούν.

«Και οι τρεις… είναι και η Μαρίνα Σάττι… εντάξει, πολύ Eurovision υπόθεση! Πάρα πολύ χαίρομαι. Ανυπομονώ να δω τα acts όλων», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας τελικά να απαντήσει ευθέως στην ερώτηση.

Govastiletto.gr – Eurovision 2026: Οι αντιδράσεις για τη δήλωση της Klavdia