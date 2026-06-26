Η Klavdia προκάλεσε ανησυχία στους διαδικτυακούς της φίλους, όταν δημοσίευσε ένα Instagram Story στο οποίο εμφανίζεται με έντονα πρησμένη τη μία πλευρά του προσώπου της.

Η νεαρή τραγουδίστρια ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο τα χαρακτηριστικά της φαίνονται εμφανώς αλλοιωμένα, συνοδεύοντάς το με τη χιουμοριστική, αλλά και αιφνιδιαστική φράση: «Με δάγκωσε λαγοκέφαλος».

Η ανάρτησή της προκάλεσε άμεσα πλήθος αντιδράσεων, με τους followers της να στέλνουν μηνύματα ανησυχίας, προσπαθώντας να μάθουν τι ακριβώς είχε συμβεί και αν η κατάσταση της υγείας της ήταν σοβαρή.

Το βίντεο έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα social media, καθώς η εικόνα της Klavdia ξάφνιασε τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι περίμεναν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για το απρόοπτο που αντιμετώπισε.

Ωστόσο, λίγο αργότερα η Klavdia έβαλε τέλος στην ανησυχία, αποκαλύπτοντας πως όσα έγραψε για τον… λαγοκέφαλο ήταν απλώς ένα αστείο.

Με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, εξήγησε πως το πρησμένο πρόσωπό της δεν οφειλόταν σε κάποιο απρόοπτο στη θάλασσα, αλλά σε εξαγωγή φρονιμίτη.

«Δεν με δάγκωσε. Σας πειράζω. Απλώς μου έφαγε τον φρονιμίτη από την πείνα!», έγραψε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας την αλήθεια πίσω από το viral story της.

Παρά την ταλαιπωρία από την οδοντιατρική επέμβαση, η τραγουδίστρια αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ, επιλέγοντας να πειράξει τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν δεκάδες μηνύματα ανησυχίας μετά την πρώτη της ανάρτηση.

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