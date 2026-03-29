Η Klavdia ετοιμάζει μια διεθνή συνεργασία που θα συζητηθεί, καθώς πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα ντουέτο με τον Ινδό superstar Salman Ali.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί μία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου Έλληνας καλλιτέχνης συνεργάζεται με Ινδό συνάδελφο, φέρνοντας την ελληνική μουσική σε ένα παγκόσμιο κοινό.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από ένα Instagram story του Salman Ali, το οποίο αναδημοσίευσε η Klavdia. Η συνεργασία είχε προαναγγελθεί νωρίτερα μέσω δελτίου Τύπου της Panik Records.

Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν μια δίγλωσση εκδοχή – σε αγγλικά και ινδικά – του τραγουδιού «Lonely Heart», που αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο hit της Klavdia και κυκλοφόρησε το 2022 από Arcade Music και Panik Records.

Η επιλογή αυτή επιτρέπει στους θαυμαστές να απολαύσουν τη μουσική της Klavdia σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα διατηρεί την προσωπική και χαρακτηριστική μουσική της ταυτότητα.

Ο Salman Ali έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Ινδούς καλλιτέχνες μετά τη νίκη του στο «Indian Idol» το 2018. Τα τραγούδια του μετρούν εκατομμύρια streams και views στο YouTube, ενώ η μουσική του ξεπερνά τα σύνορα της Ινδίας και κατακτά κοινό σε όλο τον κόσμο.

Το ντουέτο θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως την Παρασκευή 3 Απριλίου, φέρνοντας την Klavdia σε μια νέα φάση διεθνούς αναγνωρισιμότητας.

Παράλληλα, η Klavdia προγραμματίζει και άλλες διεθνείς συνεργασίες. Μία από αυτές θα γίνει με γυναίκα καλλιτέχνη από το εξωτερικό, σε ένα από τα πιο viral ξένα τραγούδια των τελευταίων εβδομάδων, ενισχύοντας έτσι την παρουσία της στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα και ανοίγοντας δρόμους για νέες διεθνείς επιτυχίες.