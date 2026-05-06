Klavdia: Όσα αποκάλυψε η τραγουδίστρια για την Eurovision και την Έλενα Παπαρίζου

Μιλώντας για το όνειρό της και το πώς ξεκίνησε η σχέση της με το διαγωνισμό, η Klavdia αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στην πρώτη της επαφή με τη Eurovision και στο ρόλο που έπαιξε η Έλενα Παπαρίζου: «Πάντα ονειρευόμουν να πάω στη Eurovision και πιο συγκεκριμένα, από τότε που πήγε η Έλενα Παπαρίζου το 2005. Τότε ήμουν μόνο 3 ετών, αλλά θυμάμαι μερικά πράγματα. Πάντα ήθελα να πάω στη Eurovision και ευτυχώς έγινε. Ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Είμαι πολύ χαρούμενη με όλα. Όλα ήρθαν τέλεια, οι Έλληνες αγάπησαν το τραγούδι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Klavdia επισκέφθηκε το σχολείο της, όπου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της θυμούμενη τα χρόνια που μεγάλωσε και διαμόρφωσε την προσωπικότητά της μέσα από τη μουσική και τον αθλητισμό: «Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις εδώ. Ήμουν το δημοφιλές κορίτσι του σχολείου, αυτό που τραγουδούσε. Ήμουν στην ομάδα βόλεϊ και έπαιζα πολλές ώρες».

