Klavdia: Όσα αποκάλυψε η τραγουδίστρια για την Eurovision και την Έλενα Παπαρίζου

Η Klavdia εμφανίστηκε στην ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, και μέσα από τη streaming πλατφόρμα της, σε μια ιδιαίτερη συνέντευξη που συνδύαζε εικόνες από το παρελθόν και προσωπικές εξομολογήσεις. Μαζί με Ιταλίδα δημοσιογράφο, η νεαρή ερμηνεύτρια περιηγήθηκε στην περιοχή όπου μεγάλωσε, επιστρέφοντας νοερά στα παιδικά χρόνια της και στις αναμνήσεις που τη διαμόρφωσαν τόσο ως άνθρωπο όσο και ως καλλιτέχνιδα.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Klavdia μίλησε για την πορεία της προς τη Eurovision, αποκαλύπτοντας ότι αυτό το όνειρο γεννήθηκε μέσα της από πολύ μικρή ηλικία, όταν είδε το 2005 τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου. Με εμφανή συγκίνηση, περιέγραψε πώς εκείνη η στιγμή λειτούργησε ως καθοριστικό σημείο έμπνευσης, οδηγώντας τη σταδιακά στο να κυνηγήσει το δικό της δρόμο στη μουσική και τελικά να ζήσει τη δική της εμπειρία στη σκηνή της Eurovision.
Μιλώντας για το όνειρό της και το πώς ξεκίνησε η σχέση της με το διαγωνισμό, η Klavdia αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στην πρώτη της επαφή με τη Eurovision και στο ρόλο που έπαιξε η Έλενα Παπαρίζου: «Πάντα ονειρευόμουν να πάω στη Eurovision και πιο συγκεκριμένα, από τότε που πήγε η Έλενα Παπαρίζου το 2005. Τότε ήμουν μόνο 3 ετών, αλλά θυμάμαι μερικά πράγματα. Πάντα ήθελα να πάω στη Eurovision και ευτυχώς έγινε. Ήταν η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Είμαι πολύ χαρούμενη με όλα. Όλα ήρθαν τέλεια, οι Έλληνες αγάπησαν το τραγούδι» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Klavdia επισκέφθηκε το σχολείο της, όπου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της θυμούμενη τα χρόνια που μεγάλωσε και διαμόρφωσε την προσωπικότητά της μέσα από τη μουσική και τον αθλητισμό: «Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις εδώ. Ήμουν το δημοφιλές κορίτσι του σχολείου, αυτό που τραγουδούσε. Ήμουν στην ομάδα βόλεϊ και έπαιζα πολλές ώρες».
govastiletto.gr – Νέος έρωτας για την Klavdia – Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της