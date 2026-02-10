Το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου έγινε γνωστή, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», μια είδηση-έκπληξη σχετικά με την προσωπική ζωή της Klavdia.

Πιο συγκεκριμένα, η Ανθή Βούλγαρη είχε προαναγγείλει από χθες ότι θα αποκαλύψουν σήμερα στην εκπομπή τον επικείμενο γάμο μιας γνωστής τραγουδίστριας.

Το πρωί της Τρίτης 10/2, η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε ότι η Klavdia εθεάθη φορώντας μονόπετρο.

Από τη μεριά της, η συνεργάτιδα της εκπομπής Αθηνά Κλήμη, σχολίασε: «Δε ξέρουμε αν παντρεύεται ή όχι. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι, είδαμε την Klavdia με τον σύντροφό της στις πρόβες. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν είναι από τον χώρο ο σύντροφός της, δεν γνωρίζουμε το όνομά του. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι πολύ καλά. Ένα δαχτυλίδι μπορείς να το πάρεις και σαν δώρο».

Με τη σειρά της, η Ανθή Βούλγαρη είπε: «Αθηνά, εμένα με συγχωρείς, αλλά κόσμος στενός που την ακολουθεί, μου είπε ότι φοράει ένα δαχτυλίδι και προχθές ανέβασε ένα story “I do”. Στους στενούς. Τι σημαίνει το “I do” και το δαχτυλίδι; Να λέμε και την είδηση όπως είναι».

Δείτε παρακάτω το σχετικό απόσπασμα από το 7.30’ και μετά:

