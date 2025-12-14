Η Klavdia παρουσιάζει το music video για το νέο τραγούδι «Άνεμος», μια οπτικοακουστική ιστορία για την ελευθερία και την αόρατη δύναμη που μας κινεί.

Ο «Άνεμος», που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records, έρχεται στις οθόνες μας μέσα από έντονους συμβολισμούς και σύγχρονη κινηματογράφηση. Το music video αποτυπώνει μία ανθρώπινη ιστορία, υπενθυμίζοντας ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του ακόμα κι αν με αυτές πάει κόντρα στον άνεμο. Τη σκηνοθεσία έκανε ο George Mpenioudakis.

Ο «Άνεμος», σε μουσική των Αrcade και του Αποστόλη Μαλλιά και στίχους των Arcade, είναι ένα μοντέρνο, αυθεντικά ελληνικό και συναισθηματικό τραγούδι, στο οποίο η Klavdia ενώνει ποπ και παραδοσιακά ελληνικά μουσικά στοιχεία με τη σαγηνευτική φωνή της.

Την ίδια ώρα, η Klavdia συνεχίζει τις συναυλίες της σε όλη την Ελλάδα, λίγο μετά εμφάνισή της στο Καλλιμάρμαρο κατά την τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και την περιοδεία σε Αυστραλία και Αμερική δίπλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό.

