Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα δημοσίευμα που θέλει την μητέρα του τραγουδιστή, Κλειώ Μαζωνάκη, να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Το Super Κατερίνα σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου παρουσίασε την αλήθεια πίσω από τη νοσηλεία της μητέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

H αλήθεια για τη νοσηλεία της μητέρας του Γιώργου Μαζωνάκη

Συγκεκριμένα, πρόσωπο από τον στενό κύκλο της οικογένειας μιλώντας στην εκπομπή του ALPHA ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη είδηση δεν ισχύει. Πιο αναλυτικά, αποκάλυψε ότι πράγματι η Κλειώ Μαζωνάκη επισκέφτηκε ιδιωτικό θεραπευτήριο την Τρίτη 23/9, προκειμένου να πραγματοποιήσει μία θεραπεία και στη συνέχεια γύρισε στο σπίτι της. Η ίδια αντιμετωπίζει μία χρόνια ασθένεια και η συγκεκριμένη επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη χωρίς να διατρέχει κάποιον σοβαρό κίνδυνο.

«Είναι αλήθεια ότι η Κλειώ Μαζωνάκη βρέθηκε χθες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για προγραμματισμένη θεραπεία μαζί με τον σύζυγό της Μανώλη, και το μεσημέρι επέστρεψαν στο σπίτι τους. Οι γονείς του Γιώργου αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η ξαφνική απώλεια του Γιώργου τους έχει τσακίσει. Είναι συνεχώς στο πλευρό τους η Μαρία και η Βάσω. Στήριγμα μεγάλο οι κόρες τους», είπε το πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στην οικογένεια.

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