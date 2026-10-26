Με σπασμένη φωνή και έκδηλη τη φορτισμένη της κατάσταση, η Κλειώ Μαζωνάκη μίλησε στην Αναστασία Γιάμαλη και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA για τον εφιάλτη που ζει μετά τον χαμό του παιδιού της. Η μητέρα του αγαπημένου τραγουδιστή εξομολογήθηκε τις αβάσταχτες στιγμές που περνά, αποτυπώνοντας τον πόνο και το κενό που άφησε πίσω της αυτή η τραγική απώλεια για την οικογένειά της.

«Είμαι σε κακό χάλι. Τι να πω εγώ τώρα για το παιδί μου; Τι να πω; Ένα από τα καλύτερα παιδιά ήταν ο Γιώργος. Τέλος. Αυτό, δεν υπάρχει. Ένα άγιο παιδί», είπε αρχικά η Κλειώ Μαζωνάκη.

Και συμπλήρωσε: «Τι να πω εγώ; Το παιδί μου τώρα τελείωσε για εμένα. Το έχασα. Από εκεί και πέρα τι να πω; Είναι αργά πια. Είναι αργά. Τελείωσε».

«Εγώ έχασα τον λεβέντη μου. Τελείωσε», κατέληξε συγκινημένη, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους θαυμαστές του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή σε κλινική στο Κολωνάκι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, καθώς η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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