Ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη παραμένει η ατμόσφαιρα γύρω από τον Γιώργο Μαζωνάκη και το οικογενειακό του περιβάλλον, ύστερα από τις έντονες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Η δικαστική διαμάχη και οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει αναστάτωση στους οικείους του, ενώ την ίδια στιγμή το κοινό παρακολουθεί τις εξελίξεις, εκφράζοντας την υποστήριξή του στον αγαπημένο τραγουδιστή με δεκάδες μηνύματα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η εκπομπή «Studio στις 3» θέλησε να φωτίσει μια διαφορετική πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσιάζοντας ένα αφιέρωμα στη ζωή και την προσωπικότητά του μέσα από λόγια της μητέρας του, Κλειώς Μαζωνάκη, από παλαιότερη τηλεοπτική της εμφάνιση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Mazonakis Official (@georgemazonakis)

Η μητέρα του τραγουδιστή είχε μιλήσει τότε με ιδιαίτερη αγάπη για τον γιο της, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του και στιγμές από τη ζωή τους.

«Φορούσε κοστούμι με πουκάμισο και γραβάτα. Τη γραβάτα την έλεγε “πατέρα” γιατί νόμιζε ότι αυτός που φοράει γραβάτα είναι πατέρας. Δεν ήθελε κανένας να τον πειράζει, να του πιάνει τα ρούχα του, να πάθει κάτι το ρούχο του» έλεγε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ.

«Το πρώτο τραγούδι που είπε ο Γιώργος, ήταν το “Υπάρχω” του Καζαντζίδη. Ήταν μωρό 5 χρονών. Είχε πάρει ένα στυλ μεγάλου ανθρώπου με σταυροπόδι. Τέτοια φωνή δεν την περιμέναμε για ένα παιδάκι πέντε χρονών. Εκεί είπαμε ότι ο Γιώργος είναι για να γίνει τραγουδιστής.

Δούλευε και το πρωί πήγαινε στο Λύκειο και τον άφηναν στην άκρη να κοιμάται. Ρώταγα τους καθηγητές πώς τον περνάνε χωρίς να διαβάζει, χωρίς να κάνει τίποτα και μου έλεγαν ότι το παιδί δεν είναι γι’ αυτά, να τον αφήσουμε να τελειώσει και θα πάρει τον δρόμο του» ανέφερε σε άλλο σημείο.

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Φωτογραφία: NDP photo agency

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