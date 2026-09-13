Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Την καλοκαιρινή της διάθεση συνεχίζει να απολαμβάνει η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία έκανε μια ξεχωριστή εξόρμηση στα Λουτρά Πόζαρ.
Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την επίσκεψή της, ποζάροντας χαμογελαστή μέσα στο νερό, με μαύρο μπικίνι.
Σε ορισμένες από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, η Κλέλια Ανδριολάτου έδειξε και το όμορφο τοπίο, δίνοντας στους followers της μια μικρή γεύση από την απόδρασή της.
Για ακόμη μία φορά, η ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό της στιγμές από την καθημερινότητά της και τα ταξίδια της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Govastiletto.gr – Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με λεοπάρ μπικίνι και κόβει την ανάσα με τις αναλογίες της