Την καλοκαιρινή της διάθεση συνεχίζει να απολαμβάνει η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία έκανε μια ξεχωριστή εξόρμηση στα Λουτρά Πόζαρ.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την επίσκεψή της, ποζάροντας χαμογελαστή μέσα στο νερό, με μαύρο μπικίνι.

Σε ορισμένες από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, η Κλέλια Ανδριολάτου έδειξε και το όμορφο τοπίο, δίνοντας στους followers της μια μικρή γεύση από την απόδρασή της.

Για ακόμη μία φορά, η ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό της στιγμές από την καθημερινότητά της και τα ταξίδια της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Andriolatou (@klelia_andriolatou)

Govastiletto.gr – Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με λεοπάρ μπικίνι και κόβει την ανάσα με τις αναλογίες της