Μια μικρή παύση από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας έκανε η Κλέλια Ανδριολάτου, επιλέγοντας τα Καλάβρυτα για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της.

Το μοντέλο και ηθοποιός ταξίδεψε στο ορεινό τοπίο μαζί με την παρέα της, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και επαφής με τη φύση.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, διάφορες εικόνες από το ταξίδι της, παρουσιάζοντας το χειμωνιάτικο σκηνικό που την περιέβαλλε.

Χαλαρή και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας απολαμβάνει τις διακοπές της στη φύση.

Πηγή: instagram

