Στο Λος Άντζελες μετακομίζει επαγγελματικά η Κλέλια Ανδριολάτου, πραγματοποιώντας το πρώτο της μεγάλο βήμα στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Η πρωταγωνίστρια του Maestro, που κέρδισε τις εντυπώσεις στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, συμμετέχει πλέον στην πρώτη της διεθνή παραγωγή, δείχνοντας να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της νέας πρόκλησης στην καρδιά του Χόλιγουντ.

Χορεύοντας σε ρυθμούς reggaeton και συγκεκριμένα του Bad Bunny, η Κλέλια Ανδριολάτου δείχνει να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο της παραμονής της στις ΗΠΑ για την πρώτη της διεθνή κινηματογραφική παραγωγή.

Η ηθοποιός, απολαμβάνει τον καλό καιρό φορώντας μόνο ένα καυτό σορτσάκι και ένα αθλητικό μπουστάκι, ενώ, δείχνει πιο ανανεωμένη και πιο ανέμελη από ποτέ.

Η Κλέλια Ανδριολάτου σε άλλη ανάρτησή της, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της ταινίας, ενώ, συγκινημένη, παραδέχτηκε: «Βλέποντας το όνομά μου γραμμένο σε αυτό το χαρτί, σε αυτό το μέρος, για πρώτη φορά, ένιωσα βαθιά συγκινημένη και συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι που είμαι εδώ σήμερα και πόσο συγκινητικό είναι για μένα που τα κατάφερα».

