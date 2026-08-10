Η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε να κάνει γιόγκα σε ένα διαφορετικό σημείο, αφού σε βίντεο που ανέβασε, εμφανίζεται με το μαγιό της να κάνει ασκήσεις, δίπλα από τον Αχέροντα ποταμό.

Η ηθοποιός και μοντέλο έδειξε στους ακολούθους της μερικές κινήσεις γιόγκα, με την ίδια να τοποθετεί μια πετσέτα στην άμμο για να κάνει την άσκησή της.