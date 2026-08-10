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Η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε να κάνει γιόγκα σε ένα διαφορετικό σημείο, αφού σε βίντεο που ανέβασε, εμφανίζεται με το μαγιό της να κάνει ασκήσεις, δίπλα από τον Αχέροντα ποταμό.
Η ηθοποιός και μοντέλο έδειξε στους ακολούθους της μερικές κινήσεις γιόγκα, με την ίδια να τοποθετεί μια πετσέτα στην άμμο για να κάνει την άσκησή της.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε, την Κυριακή 9 Αυγούστου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το κεφάλι της βρισκόταν στο έδαφος, ενώ παράλληλα έκανε μερικές κινήσεις με τα πόδια της. Η Κλέλια Ανδριολάτου χαρακτήρισε τη διαδικασία «θεραπευτική», όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr – Κλέλια Ανδριολάτου: Το βίντεο με γιόγκα στις διακοπές της