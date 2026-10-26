Κλέλια Ανδριολάτου: Εξόρμηση με ιστιοπλοϊκό στην Αίγινα – Οι φωτογραφίες της με μπλε μπικίνι

Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και ανεμελιάς, συνοδεύοντάς τες με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Όσο είναι ακόμα Οκτώβρης».

Στις εικόνες που ανέβασε, η ίδια ποζάρει χαμογελαστή και ευδιάθετη πάνω σε σκάφος, φορώντας ένα εντυπωσιακό μπλε λεοπάρ μπικίνι που ταιριάζει απόλυτα με το σκηνικό.

Αψηφώντας τις πιο δροσερές θερμοκρασίες της εποχής, η ηθοποιός δεν δίστασε να χαρεί τη θάλασσα και να βουτήξει στα καταγάλανα νερά, απολαμβάνοντας τις τελευταίες ηλιόλουστες μέρες κοντά στο κύμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Andriolatou (@klelia_andriolatou)

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