Η Κλέλια Ανδριολάτου υιοθέτησε ένα εντελώς νέο look, φορώντας περούκα και ποζάροντας με κοντά, αγορέ μαλλιά για τις ανάγκες φωτογράφισης.

Το μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την προετοιμασία της, δίνοντας στους ακολούθους της μια γεύση από τις τελευταίες ημέρες της και τις δημιουργικές στιγμές πίσω από τη λήψη.

Η Κλέλια πόζαρε μπροστά σε καθρέφτη, αναδεικνύοντας το pixie look με ανοιχτή απόχρωση, ενώ η περούκα που φόρεσε ολοκλήρωνε το τολμηρό και εντυπωσιακό στιλ της φωτογράφησης.

