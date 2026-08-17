Στο βίντεο που ανέβασε παρουσιάζεται μόνη της μέσα στο νερό, ενώ στην πρώτη φωτογραφία πόζαρε με το μαγιό της μπροστά στο εντυπωσιακό τοπίο.

Σε άλλα στιγμιότυπα φαίνεται να στήνει αιώρα στα δέντρα, σε ένα ακόμη οδηγεί το αυτοκίνητό της, ενώ στις τελευταίες εικόνες φαίνεται να εξερευνεί το δάσος το βράδυ με φακό.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

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Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στον ποταμό Αχέροντα, όπου έκανε γιόγκα αφού βούτηξε.

Σε ανάρτησή της φαίνεται με το κεφάλι της στο έδαφος, ενώ παράλληλα έκανε μερικές κινήσεις με τα πόδια της ψηλά.

Η ηθοποιός χαρακτήρισε τη διαδικασία «θεραπευτική».

govastiletto.gr – Κλέλια Ανδριολάτου: Έκανε γιόγκα με το μαγιό της δίπλα στα νερά του Αχέροντα