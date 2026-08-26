Η Κλέλια Ανδριολάτου έκανε μια διαφορετική βραδινή έξοδο από αυτές που συνηθίζουν να μοιράζονται οι celebrities στα social media, βρέθηκε σε παραδοσιακό πανηγύρι και διασκέδασε με την ψυχή της.

Το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου, η ηθοποιός, που αυτές τις ημέρες απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ήπειρο, βρέθηκε ανάμεσα σε κόσμο και συμμετείχε στο γλέντι, δίνοντας μια διαφορετική εικόνα στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τη βραδιά, στο οποίο καταγράφεται να χορεύει με ιδιαίτερο κέφι το παραδοσιακό τραγούδι «Το Μαργούδι κι ο Αλεξανδρής».

Μάλιστα, η ίδια δεν περιορίστηκε στον χορό, αλλά τραγουδούσε δυνατά τους στίχους.

Για την εμφάνισή της στο πανηγύρι, η ηθοποιός επέλεξε ένα απλό και άνετο outfit, μακριά από τις πιο προσεγμένες εμφανίσεις που βλέπουμε συχνά σε δημόσιες εξόδους της. Φόρεσε γκρι μπλούζα με τιράντες και σκούρα αθλητική φόρμα, ενώ ολοκλήρωσε το look της με τα μαλλιά της πιασμένα σε μια χαλαρή πλεξίδα.

Δείτε το βίντεο:

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