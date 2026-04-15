Η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και τον Γρηγόρη Μπάκα, από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η ίδια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο τέλος της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου και την εταιρία της.

Η Κλέλια Ανδριολάτου και η Έλενα Χριστοπούλου γνωστοποίησαν, με μια κοινή τους ανακοίνωση, το τέλος της πολυετούς συνεργασίας τους, λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Η νεαρή ηθοποιός και μοντέλο, όπως έγινε γνωστό, υπέγραψε λίγο αργότερα ένα πολύ καλό συμβόλαιο με την Panik Records και ήδη έχει κλείσει σοβαρούς πελάτες στο εξωτερικό.

Η Κλέλια Ανδιολάτου είπε, μεταξύ άλλων, στο «Πρωινού»: «Με το νέο μου μάνατζερ συνεργαζόμαστε 3-4 χρόνια. Εσείς το μάθατε τώρα. Η σχέση μας με την την Έλενα μετά το τέλος της συνεργασίας μας είναι καλή. Δεν με αφορά τίποτα το κίτρινο. Είμαι πολύ καθαρός άνθρωπος. Είμαι αποφασισμένη και κάνω ό,τι πρέπει να κάνω για τη ζωή μου».

