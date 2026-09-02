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Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε με τους ακολούθους της μια σειρά από καλοκαιρινά στιγμιότυπα, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.
Η γνωστή ηθοποιός και μοντέλο θέλησε να κρατήσει ζωντανές τις αναμνήσεις από τις διακοπές της, ανεβάζοντας ένα άλμπουμ φωτογραφιών από τις στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς που πέρασε.
Στην πρώτη φωτογραφία, η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει μπροστά στον φακό με λεοπάρ μπικίνι και μαύρα γυαλιά ηλίου, σε μια ασπρόμαυρη λήψη που ξεχωρίζει για την αισθητική της.
Στη συνέχεια της ανάρτησης, η ηθοποιός εμφανίζεται σε διαφορετικά στιγμιότυπα από τις διακοπές της, άλλοτε μέσα στη φύση και άλλοτε μπροστά από ένα καθρέφτη, ενώ δεν λείπει και μια selfie.
Δείτε την σχετική ανάρτηση:
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