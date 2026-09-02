Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε με τους ακολούθους της μια σειρά από καλοκαιρινά στιγμιότυπα, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Η γνωστή ηθοποιός και μοντέλο θέλησε να κρατήσει ζωντανές τις αναμνήσεις από τις διακοπές της, ανεβάζοντας ένα άλμπουμ φωτογραφιών από τις στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς που πέρασε.

Στην πρώτη φωτογραφία, η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει μπροστά στον φακό με λεοπάρ μπικίνι και μαύρα γυαλιά ηλίου, σε μια ασπρόμαυρη λήψη που ξεχωρίζει για την αισθητική της.

Στη συνέχεια της ανάρτησης, η ηθοποιός εμφανίζεται σε διαφορετικά στιγμιότυπα από τις διακοπές της, άλλοτε μέσα στη φύση και άλλοτε μπροστά από ένα καθρέφτη, ενώ δεν λείπει και μια selfie.

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Andriolatou (@klelia_andriolatou)

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