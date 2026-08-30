Η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς, και συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της στο Πήλιο λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η ηθοποιός, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την απόδρασή της, δίνοντας μια μικρή γεύση από το καλοκαίρι της.

Ανάμεσα στις εικόνες που ανέβασε ξεχώρισε μια στην οποία η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει τόπλες με γυρισμένη την πλάτη ενώ στα χέρια της κρατά μία πετσέτα.

Μαζί της στο Πήλιο βρίσκεται και η αγαπημένη ηθοποιός, Μαρία Καβογιάννη με την οποία συμπρωταγωνιστούν στην επιτυχημένη σειρά του Mega «Maestro» και όπως φαίνεται οι δυο τους έχουν αναπτύξει μία στενή φιλία.

Δείτε τα στιγμιότυπα:

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