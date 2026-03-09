Η Κλέλια Ανδριολάτου ζει αυτές τις ημέρες έντονες στιγμές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ταξίδεψε με αφορμή τα Actor Awards γνωστού περιοδικού.

Η Ελληνίδα ηθοποιός βρέθηκε σε ένα λαμπερό event γεμάτο glamour, εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί.

Για τη βραδιά επέλεξε ένα σατέν φόρεμα με ιδιαίτερα αισθησιακή γραμμή, το οποίο τόνιζε τη σιλουέτα της. Η ίδια πόζαρε στον φακό τόσο στο κόκκινο χαλί, όσο και σε διάφορα σημεία της εντυπωσιακής έπαυλης, όπου πραγματοποιήθηκε το after party.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, μέσα από τη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες της στα social media, το πάρτι διοργανώθηκε σε μια παλιά έπαυλη που ανήκε στο παρελθόν, στη διάσημη pop star, Madonna, γεγονός που έκανε την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή.

Παράλληλα, η ηθοποιός απολαμβάνει το ταξίδι της στο Los Angeles, όπου βρίσκεται μαζί με την καλή της φίλη και σχεδιάστρια μόδας Βάσια Κωσταρά.

Οι δυο τους ταξίδεψαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για επαγγελματικούς λόγους, καθώς συμμετέχουν σε νέα φωτογράφιση για τη γαλλική μάρκα Kérastase.

