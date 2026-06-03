Μία σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Μπάμπης Τσαούσογλου, επιλέγοντας να βρεθούν στο Θέατρο Άνεσις.

Παρότι κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή και σπάνια απασχολούν τη δημοσιότητα με κοινές εμφανίσεις, αυτή τη φορά βρέθηκαν μαζί στο θέατρο, τραβώντας τα φωτογραφικά φλας. Οι δυο τους παρακολούθησαν την παράσταση, ενώ η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η Κλέλια Ανδριολάτου βρίσκεται σε σχέση με τον νεαρό επιχειρηματία τα τελευταία τρία χρόνια και δηλώνει ερωτευμένη. Ο σύντροφός της βρίσκεται αθόρυβα δίπλα της σε όλες τις σημαντικές στιγμές της καριέρας της.

Στη θεατρική τους έξοδο, η ταλαντούχα ηθοποιός επέλεξε ένα casual σύνολο, συνδυάζοντας ένα μαύρο τοπ με λαμπερές λεπτομέρειες με ανοιχτόχρωμο φαρδύ τζιν παντελόνι, ενώ ολοκλήρωσε το look της με πλεξούδες στα μαλλιά και διακριτικά κοσμήματα.Ο Μπάμπης Τσαούσογλου κινήθηκε σε εξίσου λιτές επιλογές. Το ζευγάρι έδειχνε χαλαρό και ευδιάθετο, με τους δυο τους να συνομιλούν και να απολαμβάνουν τη βραδιά.

Ποιος είναι ο Μπάμπης Τσαούσογλου;

Ο Μπάμπης Τσαούσογλου είναι ένας καταξιωμένος επαγγελματίας στον χώρο της φιλοξενίας και των επενδύσεων ακινήτων, με εμπειρία στη διαχείριση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σήμερα, κατέχει τη θέση του CEO στο Corfu Golf Club, όπου ηγείται της στρατηγικής ανάπτυξης και λειτουργίας του ομίλου.

Παράλληλα, είναι μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων που διατηρεί η οικογένειά του σε Αθήνα, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο.

Παλαιότερα, είχε εργαστεί στη Boston Consulting Group (BCG) στο Λος Άντζελες, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στον τομέα των επιχειρηματικών στρατηγικών. Είναι απόφοιτος του UCLA με πτυχίο στα Οικονομικά και ειδίκευση στην Επιχειρηματικότητα και τη Φιλοσοφία, ενώ έχει επίσης αποκτήσει πιστοποίηση στις επενδύσεις και τη διαχείριση ξενοδοχειακών ακινήτων από το Cornell University. Μιλά άπταιστα αγγλικά, καθώς και γαλλικά.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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