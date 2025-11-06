Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Κλέλια Ανδριολάτου επέστρεψε για λίγες ημέρες στην Αθήνα, μετά τα απαιτητικά γυρίσματα στους Παξούς για την 4η σεζόν του Maestro.

Η αγαπημένη ηθοποιός έκανε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη μητέρα της, Βίκυ Αρχοντουλάκη, με τις δυο γυναίκες να πηγαίνουν στο γήπεδο για να δουν τον αγώνα του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Κλέλια Ανδριολάτου δεν δίστασε να δημοσιεύσει στα social media μια selfie φωτογραφία με την κούκλα μητέρα της, αποδεικνύοντας ότι οι δυο γυναίκες μοιράζονται τα ίδια γονίδια.

Η πρωταγωνίστρια του Maestro έγραψε: «Mom and daughter goals».

Δείτε την φωτογραφία:

