Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Λίγο πριν επιστρέψει στο Netflix για την 4η σεζόν του «Maestro», η Κλέλια Ανδριολάτου προσθέτει ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα της, καθώς συμπεριλήφθηκε στην ελληνική λίστα «30 Under 30» του Forbes.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την επιτυχία και την επιδραστικότητα της δουλειάς της στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο.

Η Κλέλια γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σε ηλικία 14 ετών ξεκίνησε ως μοντέλο, ταξιδεύοντας σε σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες της Μόδας.

Αν και αρχικά σκόπευε να σπουδάσει Δημοσιογραφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η πρόταση να συμμετάσχει στη δημοφιλή σειρά «Μπρούσκο» σε ηλικία 18 ετών την οδήγησε στην υποκριτική.

Φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, και από τότε πρωταγωνιστεί σε τηλεοπτικές σειρές, ταινίες και θεατρικές παραστάσεις.

Το 2020 συμμετείχε στην ταινία «18» του Βασίλη Δούβλη, ενώ το 2021 ανέλαβε ρόλο στη σειρά «Μαέστρο» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, την πρώτη ελληνική σειρά στο Netflix.

Η λίστα «Forbes 30 Under 30 Greek List 2026» αναδεικνύει νέους κάτω των 30 που αφήνουν σημαντικό αποτύπωμα στους τομείς της τεχνολογίας, των επιχειρήσεων, του αθλητισμού και των τεχνών, προσφέροντας πλατφόρμα ανάδειξης νέων ηγετών και ταλέντων που διαμορφώνουν το μέλλον.

Πηγή: instagram & Forbes

