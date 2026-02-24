Η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τα επερχόμενα επαγγελματικά της σχέδια.

Η ηθοποιός βρέθηκε πρόσφατα στο Λονδίνο, όπου μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη συμμετείχαν στο BAFTA after party.

Όπως ανέφερε η ίδια στην πρωινή εκπομπή του Star, ετοιμάζεται για τον νέο κύκλο της σειράς Maestro, ενώ έχει ήδη συμφωνήσει και για ένα νέο τηλεοπτικό project για την επόμενη σεζόν, το οποίο προς το παρόν παραμένει μυστικό.

«Ετοιμαζόμαστε για το Maestro, τα γυρίσματα ξεκινούν ξανά τον Απρίλιο. Θα με δείτε σε ένα νέο σίριαλ από τη νέα σεζόν. Όταν ανακοινωθεί επίσημα, θα σας ενημερώσω. Το Maestro με έχει βοηθήσει να εξελιχθώ στην υποκριτική μου, αλλά, Δόξα τω Θεώ, η δουλειά τρέχει καλά και όλα προχωρούν. Η νέα σεζόν θα είναι πολύ δυνατή και γεμάτη μυστήριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Κλέλια Ανδριολάτου τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει τη δημοτικότητά της όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως μοντέλο σε καμπάνιες με μάνατζερ την Έλενα Χριστοπούλου. Στην προσωπική της ζωή, η ηθοποιός είναι ζευγάρι με τον επιχειρηματία Μπάμπη Τσαούσογλου.