Η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στο Λος Άντζελες, όπου ταξίδεψε μαζί με την Βάσια Κωσταρά.

Η ηθοποιός και η σχεδιάστρια μοιράστηκαν, μέσα από τα social media, φωτογραφίες από την βόλτα τους σε εμβληματικά σημεία της πόλης.

Η Κλέλια Ανδριολάτου έγραψε στην ανάρτησή της: «Να μείνω ή να φύγω;».

Πρόσφατα, η γνωστή ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια.

«Θα με δείτε σε νέο σίριαλ από τη νέα σεζόν. Όταν ανακοινωθεί επίσημα, θα σας το πω. Το Maestro με έχει βοηθήσει στο να εξελιχθεί η δουλειά μου γενικότερα, αλλά Δόξα τω Θεώ, δουλειά υπάρχει, όλα πηγαίνουν καλά και συνεχίζουμε. Η νέα σεζόν θα είναι πολύ δυνατή και μυστηριώδης», ανέφερε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Andriolatou (@klelia_andriolatou)

