Κλέλια Ανδριολάτου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το σύντομο ταξίδι της στο Μιλάνο

Η ηθοποιός πέταξε για το Μιλάνο και έκανε τις βόλτες της στο κέντρο της πόλης και σε ιστορικά σημεία του κέντρου.

Φυσικά, η πλατεία και ο χαρακτηριστικός καθεδρικός ναός του Μιλάνου αποτέλεσαν στάσεις για φωτογραφία και πόζες.

Η Κλέλια Ανδριολάτου δημιούργησε ένα φωτογραφικό άλμπουμ και το μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Andriolatou (@klelia_andriolatou)

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