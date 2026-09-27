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Κλέλια Ανδριολάτου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το σύντομο ταξίδι της στο Μιλάνο

Έκανε τις βόλτες της στο κέντρο της πόλης και σε ιστορικά σημεία του κέντρου
Βασίλης Κοντζεδάκης
27.09.2026 | 11:00 UPD:27.09.2026, 10:56
Κλέλια Ανδριολάτου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το σύντομο ταξίδι της στο Μιλάνο

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Η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στην ιταλική πρωτεύουσα της μόδας, αφήνοντας για λίγο πίσω τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας και της δουλειάς.

Η ηθοποιός πέταξε για το Μιλάνο και έκανε τις βόλτες της στο κέντρο της πόλης και σε ιστορικά σημεία του κέντρου.

Φυσικά, η πλατεία και ο χαρακτηριστικός καθεδρικός ναός του Μιλάνου αποτέλεσαν στάσεις για φωτογραφία και πόζες.

Η Κλέλια Ανδριολάτου δημιούργησε ένα φωτογραφικό άλμπουμ και το μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της.

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