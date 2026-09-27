Κλέλια Ανδριολάτου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το σύντομο ταξίδι της στο Μιλάνο

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Η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στην ιταλική πρωτεύουσα της μόδας, αφήνοντας για λίγο πίσω τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας και της δουλειάς.
Η ηθοποιός πέταξε για το Μιλάνο και έκανε τις βόλτες της στο κέντρο της πόλης και σε ιστορικά σημεία του κέντρου.
Φυσικά, η πλατεία και ο χαρακτηριστικός καθεδρικός ναός του Μιλάνου αποτέλεσαν στάσεις για φωτογραφία και πόζες.
Η Κλέλια Ανδριολάτου δημιούργησε ένα φωτογραφικό άλμπουμ και το μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της.
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govastiletto.gr – Κλέλια Ανδριολάτου: Απόδραση στα Λουτρά Πόζαρ – Εντυπωσιάζει με το μπικίνι της